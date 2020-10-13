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13 октября 2020, 18:33 3

Кабмин рекомендует школам пойти на осенние каникулы с 15 октября

13 октября 2020, 18:33 3
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Постановление инициировало Министерство образования и науки
Постановление инициировало Министерство образования и науки
Рixabay
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Украинское правительство рекомендовало ввести осенние каникулы для школьников с 15 октября.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, пишет RegioNews.

Отметим, что постановление инициировало Министерство образования и науки. Ранее решение о школьные каникулы приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение", - заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

Напомним, ранее в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

Также сообщалось, что Харьков не будет отправлять школьников на досрочные каникулы. Такое же решение приняли власти Черновцов и Ивано-Франковска.

коронавирус выборы Кабмин школа каникулы
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