Харьков не будет отправлять школьников на досрочные каникулы

Школы уйдут на каникулы с 15 октября, если соответствующее решение примет Кабмин

Школы уйдут на каникулы с 15 октября, если соответствующее решение примет Кабмин

Рixabay

Школы Харькова не планируют идти на досрочные каникулы, пока Кабинет министров не примет соответствующее распоряжение.

Об этом заявила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, информирует RegioNews.

По ее словам, информация, распространенная в.и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом относительно досрочных школьных каникул, имеет рекомендательный характер. Поэтому школы уйдут на каникулы с 15 октября, если соответствующее решение примет Кабмин.

"Сейчас учебные заведения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. С 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодняшний день дистанционно обучаются 82, или менее 2%. Их количество каждый день меняется, но ситуация вполне контролируемая", — заявила Деменко.

Она отметила, что среди учителей и персонала школ есть случаи COVID-19, но их немного.

"Мы не уходим на каникулы, ждем постановление Кабмина и приказ министерства. Детсады продолжают работать, как и раньше", — отметила директор департамента.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Кабинет министров 13 октября примет решение относительно каникул в школах.