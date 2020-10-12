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12 октября 2020, 18:18 3

Некоторым нардепам можно бороться за премию Дарвина – Разумков

12 октября 2020, 18:18 3
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Главу Верховной Рады удивляет тупость отдельных депутатов
Главу Верховной Рады удивляет тупость отдельных депутатов
Фото: Слуга народа / Facebook
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что некоторых депутатов следует награждать премией Дарвина за тупость.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью изданию "Гордон", пишет RegioNews.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях депутатов в Раде спикер сравнил парламент с украинским обществом:

…если говорим про народных депутатов… Верховная Рада – это действительно отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами. Все, что есть в нашей жизни, есть и в Раде", - заметил Разумков.

Глава Рады также заметил, что его не то что поражает, а удивляет "человеческая тупость в поступках отдельных коллег":

Знаете, есть премия Дарвина…Некоторым (нардепам – ред.) за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", - подытожил Разумков.

Справка: Премия Дарвина — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

Напомним, ранее Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет.

спикер нардепы Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент
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