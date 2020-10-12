Некоторым нардепам можно бороться за премию Дарвина – Разумков

Главу Верховной Рады удивляет тупость отдельных депутатов

Главу Верховной Рады удивляет тупость отдельных депутатов

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью изданию "Гордон", пишет RegioNews.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях депутатов в Раде спикер сравнил парламент с украинским обществом:

…если говорим про народных депутатов… Верховная Рада – это действительно отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами. Все, что есть в нашей жизни, есть и в Раде", - заметил Разумков.

Глава Рады также заметил, что его не то что поражает, а удивляет "человеческая тупость в поступках отдельных коллег":

Знаете, есть премия Дарвина…Некоторым (нардепам – ред.) за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", - подытожил Разумков.

Справка: Премия Дарвина — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

Напомним, ранее Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет.