Правительство завтра примет решение относительно школьных каникул
Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Кабинет министров завтра, 13 октября, примет решение относительно каникул в школах.
Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Рекомендует министерство (введение каникул, - ред.). Уже письмо такое на сайте есть. Мы рекомендуем, и будет соответствующее решение правительства на завтра. Мы рекомендуем с 15 октября по 30 октября (каникулы, - ред.)", - рассказал глава министерства.
Он отметил, что такая рекомендация действует и для заведений общего и среднего образования.
"Но ведь есть учредители и руководители этих заведений, у которых сегодня есть автономия", - уточнил он.
Шкарлет также сообщил, что в проекте бюджета на следующий год заложены средства на дистанционное обучение - 1 млрд гривен. Их направят на оформление рабочих мест для такого обучения.
Напомним, ранее в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.