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12 октября 2020, 18:02 2

Правительство завтра примет решение относительно школьных каникул

12 октября 2020, 18:02 2
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Каникулы планируют ввести с 15 по 30 октября
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Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Кабинет министров завтра, 13 октября, примет решение относительно каникул в школах.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Рекомендует министерство (введение каникул, - ред.). Уже письмо такое на сайте есть. Мы рекомендуем, и будет соответствующее решение правительства на завтра. Мы рекомендуем с 15 октября по 30 октября (каникулы, - ред.)", - рассказал глава министерства.

Он отметил, что такая рекомендация действует и для заведений общего и среднего образования.

"Но ведь есть учредители и руководители этих заведений, у которых сегодня есть автономия", - уточнил он.

Шкарлет также сообщил, что в проекте бюджета на следующий год заложены средства на дистанционное обучение - 1 млрд гривен. Их направят на оформление рабочих мест для такого обучения.

Напомним, ранее в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

коронавирус Кабмин карантин школа министр Минобразования правительство
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