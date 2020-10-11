На Донбассе состоятся выборы в районные советы - ЦИК

Районные советы будут сформированы на всей контролируемой Украиной территории

Районные советы будут сформированы на всей контролируемой Украиной территории

Фото: сайт ЦИК

На тех территориях Донецкой и Луганской областей, где отменены выборы других органов местного самоуправления, все же состоятся выборы депутатов районных советов.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель Центральной избирательной комиссии и бывший народный депутат Юрий Мирошниченко, передает RegioNews.

По его словам, вокруг обоснованности выборов районных советов была большая дискуссия.

ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы, и Комиссия не могла действовать по-другому", - сказал Мирошниченко.

Он добавил, что выборы в районные советы состоятся даже в тех общинах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

Люди выберут себе в том числе районные советы. Те 18 территориальных общин, которые в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные советы и своих мэров в территориальных общинах, но районные советы будут на всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", - рассказал представитель ЦИК.

Напомним, в Донецкой области зарегистрировали 113 кандидатов на должность мэров городов.