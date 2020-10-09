Старые кланы Киевщины хотят фальсифицировать результаты местных выборов, - нардеп Клочко

На Киевщине старые кланы захватывают контроль над избирательными комиссиями

На Киевщине старые кланы захватывают контроль над избирательными комиссиями

Фото: Facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член фракции "Слуга народа" Андрей Клочко, комментируя работу Территориальной избирательной комиссии в Борщаговской ОТГ, что под Киевом.

Вчера я лично присутствовал на заседании Борщаговской ТИК, и был свидетелем того, как в ТИК пытались организовать фейковых жеребьевки членов участковых избирательных комиссий. Только благодаря присутствию народного депутата, представителя ЦИК и публичности, жеребьевка прошла честно", - сообщил Андрей Клочко.

Но уже на следующий день, отметил он, Борщаговская ТИК, "отстаивая интересы своих кукловодов из прошлой власти, так распределила руководящие должности в УИК, что в партии" Слуга народа "по всей Борщаговской ОТГ их практически нет. С 51-й руководящей должности в УИК партия "Слуга народа" получила лишь одну. Более того! Представители самовыдвиженцев вообще не получили ни одной. Такое могут делать только с одной целью - фальсифицировать результаты реального волеизъявления избирателей Борщаговской громады".

Я как народный депутат категорически от этого предостерегаю! Наблюдатели от партии" Слуга народа "будут фиксировать и останавливать все попытки фальсифицировать волеизъявление избирателей Киевщины. Все попытки старых кланов исказить результаты голосования получат надлежащую оценку, в том числе и юридическую. Я лично прослежу за этим и сделаю все от меня зависящее, чтобы ни один голос избирателей Борщаговской ОТГ не был украден!", - подытожил Андрей Клочко.

Старі владні клани на Київщині намагаються фальсифікувати місцеві вибори. З прикрістю та жалем це доводиться... Опубліковано Andriy Klochko Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее о попытке фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ заявил кандидат на пост главы этой громады от партии "Слуга народа" Роман Гах. Он призвал избирателей Борщаговки обязательно прийти на выборы и не дать исказить результаты их волеизъявления.