В Днепре поймали директора коммунального предприятия, который получал взятки от тендеров

Правоохранителями проведено 32 санкционированные обыски

Правоохранителями проведено 32 санкционированные обыски

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм во время проведения процедуры публичных закупок коммунальными предприятиями и органами местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Директор коммунального предприятия Днепровского городского совета осуществляет неправомерное влияние на ход и результаты тендеров. Он способствовал победе в открытых конкурсах только субъектов предпринимательской деятельности, должностные лица которых соглашались предоставить ему неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства задокументировано систематическое получение директором коммунального предприятия неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Правоохранителями проведено 32 санкционированные обыски по местам работы, жительства и регистрации должностных лиц Днепропетровского городского совета, одного из коммунальных предприятий и ряда субъектов хозяйствования в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также СБ Украины разоблачили служебных лиц одного из Департаментов Днепровского городского совета на хищении средств местного бюджета по предварительному сговору с директором одного из частных обществ", - говорится в сообщении.

Должностные лица вносили в официальные документы недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ в ходе ремонта объектов жилищного хозяйства. Вследствие противоправных действий чиновников бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 300 тысяч гривен.

Пока директору частного предприятия сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 УК Украины, судом решается вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.

Напомним, в Украине блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием "ботоферм" из Российской Федерации и так называемой "ДНР".