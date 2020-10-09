На Черкасщине разоблачили экс-работницу банка на обворовывании клиентов

Подозреваемая пользовалась невнимательностью вкладчиков и не оформляла необходимые документы

Подозреваемая пользовалась невнимательностью вкладчиков и не оформляла необходимые документы

Фото: chk.gp.gov.ua

Бывшей работнице банка в Черкасской области сообщено о подозрении в том, что она снимала в кассе средства с чужих счетов и незаконно завладела 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

В Черкасской области сообщено о подозрении в завладении средствами экс-сотруднице одного из крупнейших банков Украины (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемая, пользуясь невнимательностью вкладчиков, не оформляла необходимые документы, а в отдельных случаях подделывала ряд документов.

Благодаря этому она в дальнейшем снимала в кассе средства с чужих депозитных счетов или перечисляла их с депозитных на другие счета. Таким образом мошенница завладела более 1,7 млн гривен.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег.