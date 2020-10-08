Депутат на депутата: нардеп Поляков подал запрос в НАПК относительно нардепа Юрчишина

Запрос касается недостоверного декларирования

Запрос касается недостоверного декларирования

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Ранее изгнанный из фракции "Слуга народа", а ныне член депутатской группы «За майбутне» Антон Поляков подал запрос в НАПК относительно возможных нарушений в декларировании депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Капитал"

Как народный депутат и член антикоррупционного комитета Верховной Рады, убеждён в том, что все без исключения коллеги по парламенту должны строго соблюдать нормы Закона и отчитываться перед народом. Особенно те, кто называют себя "борцами" с коррупцией. Поэтому, получив информацию о возможных нарушениях в декларировании депутата из фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, подал соответствующий запрос в НАПК", - заявил нардеп.

Поляков также добавил, что он надеется на "адекватную, компетентную и, что главное, непредвзятую реакцию на изложенные данные".

Напомним, НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен.