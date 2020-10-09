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09 октября 2020, 12:58 4

По факту обливания нашатырем Филатова полиция открыла два уголовных производства

09 октября 2020, 12:58 4
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В полицию обратился городской глава Днепра и люди, присутствующие на встрече
В полицию обратился городской глава Днепра и люди, присутствующие на встрече
Фото: из открытых источников
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По факту инцидента, произошедшего во время встречи с избирателями городского главы Бориса Филатова в Чечелевском районе города Днепра, в полиции открыто два уголовных производства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок", - говорится в сообщении.

Люди, которые совершили хулиганские действия, также обратились к полиции. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные люди нанесли им телесные повреждения.

Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Чечелевском районе Днепра на встрече с избирателями городского главу Днепра Бориса Филатова облили нашатырным спиртом.

выборы уголовное дело полиция мэр Днепр Кандидат
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