По факту обливания нашатырем Филатова полиция открыла два уголовных производства

В полицию обратился городской глава Днепра и люди, присутствующие на встрече

В полицию обратился городской глава Днепра и люди, присутствующие на встрече

Фото: из открытых источников

По факту инцидента, произошедшего во время встречи с избирателями городского главы Бориса Филатова в Чечелевском районе города Днепра, в полиции открыто два уголовных производства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок", - говорится в сообщении.

Люди, которые совершили хулиганские действия, также обратились к полиции. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные люди нанесли им телесные повреждения.

Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Чечелевском районе Днепра на встрече с избирателями городского главу Днепра Бориса Филатова облили нашатырным спиртом.