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08 октября 2020, 21:38 2

На местные выборы аккредитовано еще 78 международных наблюдателей, - ЦИК

08 октября 2020, 21:38 2
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Всего уже аккредитировано 205 официальных наблюдателей
Всего уже аккредитировано 205 официальных наблюдателей
Фото: ЦИК
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Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.

Об этом сообщает RegioNews cссылкой на пресс-службу ЦИК.

А именно: 25 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", - отмечается в сообщении.

Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах.

выборы ЦИК комиссия наблюдатель регистрация
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