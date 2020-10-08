На местные выборы аккредитовано еще 78 международных наблюдателей, - ЦИК
Всего уже аккредитировано 205 официальных наблюдателей
Всего уже аккредитировано 205 официальных наблюдателей
Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.
Об этом сообщает RegioNews cссылкой на пресс-службу ЦИК.
А именно: 25 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", - отмечается в сообщении.
Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.
Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах.
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