На місцеві вибори акредитовано ще 78 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів

Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів

Фото: ЦВК

Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, ЦВК акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Про це повідомляє RegioNews сссылкой на пресслужбу ЦВК.

А саме: 25 - від Громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини", 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, констатують в Комісії, на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 191 - від шести міжнародних організацій.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.