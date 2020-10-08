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08 жовтня 2020, 21:38 2

На місцеві вибори акредитовано ще 78 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

08 жовтня 2020, 21:38 2
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Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів
Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів
Фото: ЦВК
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Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, ЦВК акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Про це повідомляє RegioNews сссылкой на пресслужбу ЦВК.

А саме: 25 - від Громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини", 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, констатують в Комісії, на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 191 - від шести міжнародних організацій.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.

вибори ЦВК комісія спостерігач реєстрація
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