На місцеві вибори акредитовано ще 78 міжнародних спостерігачів, - ЦВК
Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів
Всього вже акредитовано 205 офіційних спостерігачів
Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, ЦВК акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.
Про це повідомляє RegioNews сссылкой на пресслужбу ЦВК.
А саме: 25 - від Громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини", 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів", - наголошується в повідомленні.
Таким чином, констатують в Комісії, на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 191 - від шести міжнародних організацій.
Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.
Мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцямиВсі новини »
08 жовтня 2020, 18:03"Євросолідарність" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК
08 жовтня 2020, 17:24Нову голову Уманської ТВК підозрюють у викраденні печатки і зламі електронної пошти
08 жовтня 2020, 17:03
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя