ЦИК запустила чат-бота о местных выборах
Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местных выборах, которые состоятся 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Для удобства пользователей, информация в чат-боте систематизирована по блокам для конкретной категории субъектов избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов и политических партий", - рассказали в ЦИК.
Избиратели смогут получить почти любую информацию, связанную с предстоящими выборами, например, найти местоположение своего избирательного участка.
Для членов избирательных комиссий, кандидатов и политических партий чат-бот должен стать своеобразным путеводителем на все время избирательной кампании, поскольку собранный для этой категории субъектов избирательного процесса массив информации позволит получить ответы и советы как по общим вопросам, так и по конкретным процедурам", - говорится в сообщении.
Также чат-бот содержит раздел, связанный с мерами по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках.
По данным пресс-службы комиссии, кроме Telegram, чат бот будет также доступен в Facebook.
Напомним, в ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий, в комиссии создали календарь с пояснениями о механизме финансирования избирательной кампании.