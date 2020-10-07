ЦИК запустила чат-бота о местных выборах

С его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе

С его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе

Фото: flickr

Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews. Для удобства пользователей, информация в чат-боте систематизирована по блокам для конкретной категории субъектов избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов и политических партий", - рассказали в ЦИК. Избиратели смогут получить почти любую информацию, связанную с предстоящими выборами, например, найти местоположение своего избирательного участка. Для членов избирательных комиссий, кандидатов и политических партий чат-бот должен стать своеобразным путеводителем на все время избирательной кампании, поскольку собранный для этой категории субъектов избирательного процесса массив информации позволит получить ответы и советы как по общим вопросам, так и по конкретным процедурам", - говорится в сообщении. Также чат-бот содержит раздел, связанный с мерами по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках. По данным пресс-службы комиссии, кроме Telegram, чат бот будет также доступен в Facebook. Напомним, в ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий, в комиссии создали календарь с пояснениями о механизме финансирования избирательной кампании.

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