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07 октября 2020, 17:03 2

ЦИК запустила чат-бота о местных выборах

07 октября 2020, 17:03 2
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С его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе
С его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе
Фото: flickr
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Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Для удобства пользователей, информация в чат-боте систематизирована по блокам для конкретной категории субъектов избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов и политических партий", - рассказали в ЦИК.

Избиратели смогут получить почти любую информацию, связанную с предстоящими выборами, например, найти местоположение своего избирательного участка.

Для членов избирательных комиссий, кандидатов и политических партий чат-бот должен стать своеобразным путеводителем на все время избирательной кампании, поскольку собранный для этой категории субъектов избирательного процесса массив информации позволит получить ответы и советы как по общим вопросам, так и по конкретным процедурам", - говорится в сообщении.

Также чат-бот содержит раздел, связанный с мерами по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках.

По данным пресс-службы комиссии, кроме Telegram, чат бот будет также доступен в Facebook.

Напомним, в ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий, в комиссии создали календарь с пояснениями о механизме финансирования избирательной кампании.

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