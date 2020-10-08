Новую главу Уманской ТИК подозревают в похищении печати и взломе электронной почты

Противоправные действия были совершены в ночь на 7 октября, сразу после того, как Ольга Одарич вступила на должность председателя комиссии

Противоправные действия были совершены в ночь на 7 октября, сразу после того, как Ольга Одарич вступила на должность председателя комиссии

Фото из открытых источников

Представители Уманской ТИК обратились в полицию по поводу противоправных действий вновь назначенного председателя ТИК Ольги Одарич. Представители полиции составили протокол по факту незаконного завладения печатью комиссии и по факту кибератаки на электронный почтовый ящик Уманской ТИК.

Об этом пишет местное издание "Умань Инфо", сообщает RegioNews. Как прокомментировали в комиссии, действия Одарич имеют признаки мошеннических. Сломав электронную почту, она пыталась отозвать апелляционную жалобу ТИК на решение суда первой инстанции по вопросу регистрации областной организации партии "Пропозиция". В комиссии отметили, пытаясь скрыть свои действия, она удалила свое письмо из отправленных, но забыла очистить корзину с удаленными. Несмотря на попытку Одарич пролоббировать интересы политической партии "Пропозиция" незаконным образом, суд признал ее действия злоупотреблением процессуальными правами и принял решение оставить без рассмотрения заявление Одарич об отказе от апелляционной жалобы. Зато апелляционную жалобу Уманской ТИК суд удовлетворил в полном объеме и постановил отменить решение Черкасского админсуда от 5 октября 2020 года и принять новое решение, которым отказано в удовлетворении админиска Черкасской областной организации партии "Пропозиция". Это означает, что "Пропозиция" не сможет участвовать в местных выборах в городе Умань. Кроме того, члены ТИК выразили обеспокоенность тем фактом, что председатель комиссии Одарич 7 октября в течение дня вместе с печатью находилась в Киеве. Что именно она делала с печатью и на каких документах она может фигурировать теперь - можно только догадываться", - говорят члены комиссии. В связи с инцидентом Уманская ТИК потребует замену председателя комиссии и изготовление новой печати для предотвращения возможных фальсификаций. Напомним, ЦИК отменила отказ в регистрации на местные выборы мэра Умани.

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