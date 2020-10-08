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08 октября 2020, 18:03 3

Мэра Днепра Бориса Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями

08 октября 2020, 18:03 3
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 8 октября, в Днепре в Чечеловском районе на встрече с избирателями городского голову Днепра Бориса Филатова облили нашатырным спиртом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пост в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

В Днепре в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 на встрече с избирателями в мэра Днепра Бориса Филатова облили нашатырным спиртом:

Все это происходило под камеры "1+1", которые первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский — ты мразь. И твои "журналисты" тоже", - прокомментировал Филатов и пообещал позже рассказать детали инцидента.

Только что на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. Все это происходило...

Опубліковано Borys Filatov Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее мэр Днепра Филатов обвинил "Голос" в продаже избирательных квот.

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