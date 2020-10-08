На Киевщине чиновника Нацполиции задержали за взятку в полмиллиона

Начальник следственного отделения полиции требовал деньги за непривлечение к ответственности местного жителя

Начальник следственного отделения полиции требовал деньги за непривлечение к ответственности местного жителя

Фото: Прокуратура

Начальника следственного отделения одного из отделов Нацполиции в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранителя задержали на "горячем" во время получения им части неправомерной выгоды в размере 400 тысяч гривен.

Деньги требовались за непривлечение к уголовной ответственности местного жителя, который является фигурантом дела о мошенничестве в крупных размерах", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ блокировала "ботоферму", которая распространяла фейки перед выборами. Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов.