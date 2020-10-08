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08 октября 2020, 18:58 3

На Киевщине чиновника Нацполиции задержали за взятку в полмиллиона

08 октября 2020, 18:58 3
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Начальник следственного отделения полиции требовал деньги за непривлечение к ответственности местного жителя
Начальник следственного отделения полиции требовал деньги за непривлечение к ответственности местного жителя
Фото: Прокуратура
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Начальника следственного отделения одного из отделов Нацполиции в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранителя задержали на "горячем" во время получения им части неправомерной выгоды в размере 400 тысяч гривен.

Деньги требовались за непривлечение к уголовной ответственности местного жителя, который является фигурантом дела о мошенничестве в крупных размерах", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ блокировала "ботоферму", которая распространяла фейки перед выборами. Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов.

полиция Киевская область коррупция взятка задержание начальник
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