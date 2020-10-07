"Слуга народа" Тищенко прокомментировал вторую часть "пленок Лероса"

Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок

Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок

Фото: Александр Сенько

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко прокомментировал вторую часть пленок, обнародованных нардепом Гео Леросом, которые, по мнению последнего, доказывают коррупцию в высших эшелонах власти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Журналисты канала обратились к Николаю Тищенко, чтобы он прокомментировал пленки Лероса, в которых голос похожий на Тищенко и Комарницкого обсуждают возможное нападение на Лероса, а также обыски у Комарницкого по делу о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

В ответ Николай Тищенко назвал публикацию инструментом влияния на него как на главу Киевской организации партии "Слуга народа" и попытку помешать команде Президента победить на местных выборах в Киеве.

Он также заявил, что Леросом руководят, поэтому попросил СБУ дать ему охрану.

Чтоб он чувствовал себя в безопасности. Или если возникнет у Лероса очередная "гениальная" идея поджечь собственный автомобиль или ещё что сделать ради пиара", - заявил Тищенко.

В свою очередь Гео Лерос не тянул с ответом и прокомментировал предложение Тищенко:

Как Тищенко может просить СБУ дать мне охрану, если он сам обвиняется в коррупции?" - напомнил нардеп.

По словам нардепа, вторую серию плёнок он в ближайшее время передаст в НАБУ.

Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления второй серии компрометирующих пленок Мы обратились к... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 7 жовтня 2020 р.

Напомним, сегодня, 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .