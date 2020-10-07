17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
09:49  07 октября
На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара
12:37  07 октября
Стало известно, сколько уже вернули денег вкладчикам банка "Аркада"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 16:16 1

"Слуга народа" Тищенко прокомментировал вторую часть "пленок Лероса"

07 октября 2020, 16:16 1
Читайте також українською мовою
Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок
Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок
Фото: Александр Сенько
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко прокомментировал вторую часть пленок, обнародованных нардепом Гео Леросом, которые, по мнению последнего, доказывают коррупцию в высших эшелонах власти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Журналисты канала обратились к Николаю Тищенко, чтобы он прокомментировал пленки Лероса, в которых голос похожий на Тищенко и Комарницкого обсуждают возможное нападение на Лероса, а также обыски у Комарницкого по делу о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

В ответ Николай Тищенко назвал публикацию инструментом влияния на него как на главу Киевской организации партии "Слуга народа" и попытку помешать команде Президента победить на местных выборах в Киеве.

Он также заявил, что Леросом руководят, поэтому попросил СБУ дать ему охрану.

Чтоб он чувствовал себя в безопасности. Или если возникнет у Лероса очередная "гениальная" идея поджечь собственный автомобиль или ещё что сделать ради пиара", - заявил Тищенко.

В свою очередь Гео Лерос не тянул с ответом и прокомментировал предложение Тищенко:

Как Тищенко может просить СБУ дать мне охрану, если он сам обвиняется в коррупции?" - напомнил нардеп.

По словам нардепа, вторую серию плёнок он в ближайшее время передаст в НАБУ.

Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления второй серии компрометирующих пленок Мы обратились к...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 7 жовтня 2020 р.

Напомним, сегодня, 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .

СБУ коррупция скандал Гео Лерос Николай Тищенко охрана
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »