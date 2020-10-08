Пожары в Луганской области возникли по вине боевиков - заявление Украины в ОБСЕ

Огонь появился в нескольких местах одновременно

Огонь появился в нескольких местах одновременно

Фото: ГСЧС

Делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной Луганской области был умышленный поджог со стороны боевиков.

С таким заявлением украинская сторона выступила на заседании Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в Вене 7 октября, передает RegioNews.

В частности, сильные пожары вызвали трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил.

Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были намеренно вызваны российскими вооруженными формированиями", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он добавил, что неопровержимым доказательством умышленных действий вооруженных формирований РФ являются фотоматериалы последствий пожара в районе Попасной, которые были получены украинской стороной СЦКК.

По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара - как с северной, так и с южной стороны дороги - которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Указанное возможно лишь при одновременном поджоге в нескольких местах и ​​на одной линии", - заявил Лоссовский.

Напомним, названы четыре источника возгорания пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.