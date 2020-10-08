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08 октября 2020, 10:14 2

Пожары на Луганщине: все очаги огня ликвидированы

08 октября 2020, 10:14 2
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По факту пожаров открыто 14 уголовных производств
По факту пожаров открыто 14 уголовных производств
Фото: Facebook
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По состоянию на утро 8 октября на Луганщине ликвидированы все очаги пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что по предварительным оценкам ориентировочная общая площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября", - сообщили спасатели.

Тушение пожаров продолжалось в течение недели. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время тушения пожара были эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, еще 19 пострадали. К тушению пожаров были задействованы более тысячи спасателей и около 300 единиц техники", - говорится в сообщении.

Из-за пожара в Луганской области открыли 14 уголовных производств. Правоохранители осмотрели 289 домов, признали потерпевшими и допросили 509 местных жителей.

Напомним, названы четыре источника воспламенения пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Луганская область пожар ГСЧС спасатели катастрофа жертва лес
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