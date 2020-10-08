Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию вблизи Водяного

Никто из украинских военнослужащих не пострадал

Никто из украинских военнослужащих не пострадал

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки на Донбассе зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток” недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

В штабе указываются, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.