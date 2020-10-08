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08 октября 2020, 08:13 1

Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию вблизи Водяного

08 октября 2020, 08:13 1
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Никто из украинских военнослужащих не пострадал
Никто из украинских военнослужащих не пострадал
Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки на Донбассе зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток” недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

В штабе указываются, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

ОРДЛО ООС война боевики обстрелы
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