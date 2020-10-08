На Буковине полиция открыла дело из-за подкупа избирателей

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия

Фото: из открытых источников

В полицию Черновицкой области поступило сообщение о том, что в доме культуры в селе Росошаны во время встречи владельцев земельных паев руководитель фермерского хозяйства предлагал присутствующим деньги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Известно, что мужчина хотел, чтобы люди проголосовали на местных выборах за него и еще одного сотрудника предприятия, как за кандидатов в депутаты Кельменецкого поселкового и Днестровского районного советов.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку полученной информации", - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили дело по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников депутатов.