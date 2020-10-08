В Умани напали на хасидов

Нападающий снял с шеи одной из пострадавших ожерелье

Нападающий снял с шеи одной из пострадавших ожерелье

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в ОЕОУ, информирует RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что хасидская пара Шуламит и Мойше Алув прогуливались по одной из центральных улиц Умани, когда к ним привязался неизвестный и начал выпрашивать доллар. Он пытался забрать у мужчины трость, за которую началась борьба. Женщина пыталась снимать все на видео, но нападающий ей мешал, а также сорвал с ее шеи ожерелье.

Как сообщили в ОЕОУ, нападающий заявил хасидской паре, что они "убили Бога". Пострадавшим помогла пара женщин, которые возмутились тем, что происходит, в результате чего нападавший скрылся.

Хасидская пара не обращалась в полицию или посольство по факту события, но изъявила желание, чтобы это сделала ОЕОУ.

Объединенная еврейская община Украины обратилась к ГУНП Черкасской области с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 УК (Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями) и статье 189 (Требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение любых действий имущественного характера с угрозой насилия).

Напомним, на Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.