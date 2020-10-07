Из-за "пленок Тищенко" в "Слуге народа" назревает скандал - Лерос
Народный депутат Гео Лерос заявил, что во фракции "Слуга народа" назревает скандал из-за обнародованных им записей разговоров якобы народного депутата Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого.
Об этом Лерос сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал", - написал нардеп.
Он также опубликовал скриншоты переписки депутатов фракции Зеленского в одном из мессенджеров.
В частности, нардеп Богдан Яременко грозит выйти из партии, и требует, чтобы ее руководство отреагировало на записи разговоров Тищенко.
Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиру, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег - ниже моего достоинства", - написал Яременко.
Напомним, сегодня, 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .
Также "Слуга народа" Тищенко прокомментировал вторую часть "пленок Лероса", он попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок.