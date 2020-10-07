17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
19:03  07 октября
Избрали нового президента Национальной академии наук Украины
17:52  07 октября
На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 20:00 4

Из-за "пленок Тищенко" в "Слуге народа" назревает скандал - Лерос

07 октября 2020, 20:00 4
Читайте також українською мовою
Нардеп обнародовал скриншоты из официального чата фракции
Нардеп обнародовал скриншоты из официального чата фракции
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Гео Лерос заявил, что во фракции "Слуга народа" назревает скандал из-за обнародованных им записей разговоров якобы народного депутата Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого.

Об этом Лерос сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал", - написал нардеп.

Он также опубликовал скриншоты переписки депутатов фракции Зеленского в одном из мессенджеров.

В частности, нардеп Богдан Яременко грозит выйти из партии, и требует, чтобы ее руководство отреагировало на записи разговоров Тищенко.

Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиру, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег - ниже моего достоинства", - написал Яременко.


Напомним, сегодня, 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .

Также "Слуга народа" Тищенко прокомментировал вторую часть "пленок Лероса", он попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок.

Слуга народа партия Верховная Рада Гео Лерос депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Количество встреч Зеленского с фракцией "Слуга народа" существенно уменьшилось - нардеп
07 октября 2020, 19:08
Кандидат в мэры Чернигова от "Слуги народа" не знает, сколько стоит проезд в городском троллейбусе
07 октября 2020, 18:42
Нардепы уже внесли к проекту госбюджета на 2021 год более 5 тыс. поправок
07 октября 2020, 16:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »