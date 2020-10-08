Нардепу Юрченко оставили без изменений меру пресечения

Апелляцию со стороны защиты было отклонено.

Апелляцию со стороны защиты было отклонено.

Facebook

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения народному депутату Украины Александру Юрченко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен.

Соответствующее решение было принято Апелляционной палатой, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Срок действия меры пресечения Юрченко заканчивается 9 ноября 2020 года.

"По результатам судебного рассмотрения суд оставил в силе решение следственного судьи", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.