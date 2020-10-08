Нардепу Юрченку залишили без змін запобіжний захід

Апеляцію з боку захисту було відхилено.

Апеляцію з боку захисту було відхилено.

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Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Юрченку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень.

Відповідне рішення було прийнято Апеляційною палатою, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Термін дії запобіжного заходу Юрченка закінчується 9 листопада 2020 року.

"За результатами судового розгляду суд залишив в силі рішення слідчого судді", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.