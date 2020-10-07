НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и АРМА

НАПК проверит, выполняют ли эти государственные органы антикоррупционное законодательство

НАПК проверит, выполняют ли эти государственные органы антикоррупционное законодательство

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверки по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало плановые проверки по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в сообщении.

Также НАПК просит сообщать информацию о нарушении должностными лицами АРМА и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", в частности:

• ненадлежащего рассмотрения сообщений о коррупции;

• отсутствие мероприятий в случае выявления коррупции или получения сообщения о коррупции со стороны работников соответствующего учреждения;

• нарушение требований защиты обличителей;

• безвозмездного получения этими учреждениями от физических и юридических лиц льгот, услуг и имущества;

• непривлечение к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией;

• нарушение законодательства относительно конфликта интересов;

• принятие нормативных актов, противоречащих закону "О предотвращении коррупции".

Напомним, НАЗК начало проверку деклараций семи депутатов и чиновников.