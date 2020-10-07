В Одесской области руководство поселкового совета подозревают в вымогательстве денег с коммерсантов

Взятки требовали за решение земельных вопросов

Взятки требовали за решение земельных вопросов

Фото: СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительной версии следствия, должностные лица Таировского поселкового совета организовали функционирование преступной схемы, созданной для вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования по заключению договоров аренды на земельные участки.

Установлено, что к функционированию схемы причастен депутат поселкового совета, который подбирал потенциальных клиентов для аренды земельных участков.

Руководство поселкового совета занимались оформлением разрешительных документов на передачу земли в аренду. В частности, правоохранители задокументировали вымогательства злоумышленниками неправомерной выгоды в сумме $6,6 тысяч от предпринимателя за предоставление разрешительных документов на размещение торговых павильонов и передаче в аренду земельных участков.

Накануне выборов в поселковый совет, в которую фигуранты баллотируются от разных политических сил, активизировали свою "работу".

Правоохранители задержали депутата Таировского объединенной территориальной громады (Таировского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области) в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в собственном автомобиле после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Таировского поселкового совета.

Напомним, в Киеве на взятке задержали чиновника Госэкоинспекции .