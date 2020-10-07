НАПК нашло ряд недостатков в законе о выборах во время карантина

В агентстве отмечают, что такие изменения нарушают права участников избирательного процесса

В агентстве отмечают, что такие изменения нарушают права участников избирательного процесса

Фото из открытых источников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что закон об особенностях выборов во время карантина содержит ряд существенных недостатков. Речь идет о законопроекте №4117.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Авторы документа, отмечают в ведомстве, предлагают изменения, которые могут негативно повлиять на прозрачность финансирования и контроля за избирательной кампанией.

Закон, в частности, предлагает обязать НАПК устанавливать формы финансовых отчетов избирательных фондов и проводить анализ этих отчетов.

В агентстве считают, что такие изменения нарушают права участников избирательного процесса по двум основным причинам:

обновленную форму финансовой отчетности избирательных фондов предлагают использовать уже на этих местных выборах. Это означает, что обнародование отчетов может состояться уже после завершения избирательного процесса, следовательно, нарушается право избирателей на получение информации.

НАПК не имеет доступа к информации о счетах избирательных фондов и достаточно ресурсов для обработки финотчетности. По законодательству такую отчетность представляют в соответствующих территориальных избирательных комиссий, а не к НАПК.

"Штатная численность департамента НАПК, что координирует проверку отчетности избирательных фондов, - всего 25 человек. В то же время для проведения местных выборов образовано 1660 территориальных избирательных комиссий с составом от 9 до 18 человек. То есть, в целом около 20 тысяч человек", - объяснил глава НАПК Александр Новиков.

Он отметил, что учитывая это перекладывание обязанности проверять кандидатскую отчетность с ТИК на НАПК является неприемлемым.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание для принятия закона об особенностях проведения выборов во время карантина.