НАПК начало проверку деклараций семи депутатов и чиновников
Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов
Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов
По результатам мониторинга образа жизни народных избранников и других должностных лиц Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало семь полных проверок деклараций.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.
Отмечается, что речь идет о народном депутате, трех депутатов местных советов, председателя сельсовета и двух руководителей подразделений органов местной и государственной власти.
Так, будут проверены декларации:
- народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы;
- начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Александра Гринчака;
- депутата Одесского областного совета Трифона Антова;
- депутата Полтавского районного совета Александра Шевченко;
- депутата Беляевской городского совета Максима Киссе;
- главы Тарасовского сельского совета Полтавской области Александра Вереса;
- начальника отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета Дмитрия Баглаева.
По информации НАПК, мониторинг образа жизни указанных лиц начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.
Ранее сообщалось, что НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни