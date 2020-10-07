НАПК начало проверку деклараций семи депутатов и чиновников

Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов

Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов

Фото: nazk.gov.ua

По результатам мониторинга образа жизни народных избранников и других должностных лиц Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало семь полных проверок деклараций.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Отмечается, что речь идет о народном депутате, трех депутатов местных советов, председателя сельсовета и двух руководителей подразделений органов местной и государственной власти.

Так, будут проверены декларации:

народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы;

начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Александра Гринчака;

депутата Одесского областного совета Трифона Антова;

депутата Полтавского районного совета Александра Шевченко;

депутата Беляевской городского совета Максима Киссе;

главы Тарасовского сельского совета Полтавской области Александра Вереса;

начальника отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета Дмитрия Баглаева.

По информации НАПК, мониторинг образа жизни указанных лиц начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

Ранее сообщалось, что НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов.