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07 октября 2020, 09:02 1

НАПК начало проверку деклараций семи депутатов и чиновников

07 октября 2020, 09:02 1
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Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов
Среди лиц, которых проверяют - трое депутатов местных советов
Фото: nazk.gov.ua
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По результатам мониторинга образа жизни народных избранников и других должностных лиц Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало семь полных проверок деклараций.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Отмечается, что речь идет о народном депутате, трех депутатов местных советов, председателя сельсовета и двух руководителей подразделений органов местной и государственной власти.

Так, будут проверены декларации:

  • народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы;
  • начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Александра Гринчака;
  • депутата Одесского областного совета Трифона Антова;
  • депутата Полтавского районного совета Александра Шевченко;
  • депутата Беляевской городского совета Максима Киссе;
  • главы Тарасовского сельского совета Полтавской области Александра Вереса;
  • начальника отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета Дмитрия Баглаева.

По информации НАПК, мониторинг образа жизни указанных лиц начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

Ранее сообщалось, что НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов.

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