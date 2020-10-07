Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года
Кабинет министров урегулировал большинство проблемных вопросов, решение которых было необходимо для проведения местных выборов в Украине.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
По его словам, Правительство обеспечило:
- оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;
- финансирование избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов;
- финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
- осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
- актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
- подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.
С целью создания надлежащих условий для проведения выборов, Правительством инициирован ряд поручений (10), 6 из которых уже выполнено, а 4 - выполняются", - написал Немчинов.
Напомним, в Украине возбудили 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников, только в Умани были открыты два уголовных дела из-за таких нарушений.
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