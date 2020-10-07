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07 октября 2020, 19:28 6

Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов

07 октября 2020, 19:28 6
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Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года
Фото: flickr
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Кабинет министров урегулировал большинство проблемных вопросов, решение которых было необходимо для проведения местных выборов в Украине.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, Правительство обеспечило:

  • оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;
  • финансирование избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов;
  • финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
  • осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
  • актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
  • подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.

С целью создания надлежащих условий для проведения выборов, Правительством инициирован ряд поручений (10), 6 из которых уже выполнено, а 4 - выполняются", - написал Немчинов.

Напомним, в Украине возбудили 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников, только в Умани были открыты два уголовных дела из-за таких нарушений.

Кабмин закон Местные выборы Постановление Олег Немчинов
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