Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года

Фото: flickr

Кабинет министров урегулировал большинство проблемных вопросов, решение которых было необходимо для проведения местных выборов в Украине.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, Правительство обеспечило:

оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;

финансирование избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов;

финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;

осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;

актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;

подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.

С целью создания надлежащих условий для проведения выборов, Правительством инициирован ряд поручений (10), 6 из которых уже выполнено, а 4 - выполняются", - написал Немчинов.

Напомним, в Украине возбудили 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников, только в Умани были открыты два уголовных дела из-за таких нарушений.