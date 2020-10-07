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07 октября 2020, 13:51 3

В Ровно двое неизвестных в балаклавах избили судью

07 октября 2020, 13:51 3
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Правоохранители начали досудебное расследование
Правоохранители начали досудебное расследование
Фото: из открытых источников
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Вечером 6 октября на судью Ровенского городского суда Александра Тимощука напали двое неизвестных лиц в балаклавах возле его дома.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает RegioNews.

Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия (ч. 2 ст. 377 УКУ)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Известно, что нападавшие применили газовый баллончик и избили судью, у него множественные ушибы. После оказания медицинской помощи судью отпустили домой.

Правоохранители проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.

Ранее сообщалось, что 5 октября неизвестные напали и избили кандидата в депутаты Фортечного райсовета в Кропивницком от партии "Наш край” Богдана Голубничего.

прокуратура судья нападение Ровно правоохранители
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