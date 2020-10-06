"Запланированное событие": Абромавичус прокомментировал свое увольнение

Он отметил, что планировал уволиться сам

Он отметил, что планировал уволиться сам

Фото из открытых источников

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

Комментируя указ президента Владимира Зеленского о своей отставке, подписанный 6 октября, Абромавичус отметил:

"Это планируемое событие. Я почти три месяца об этом говорил. Ожидал этот указ президента немного раньше. Спасибо, что он был опубликован сегодня. Сохраняется преемственность в нашей команде, в нашей компании", - отметил он.

Абромавичус подчеркнул, что говорил еще раньше о том, что шел на эту должность на небольшой срок - "только на два или три месяца".

"Но потом начался COVID-19, и очень некрасиво было завершать карьеру в "Укроборонпроме" во время коронавируса", - добавил он.

По его словам, сейчас ситуация на предприятиях концерна "несколько стабилизировалась".

"Стало лучше, чем с начала года, поэтому все было запланировано, президент все знал. Руководство Офиса президента тоже все знало. Мы договаривались с самого начала, что я с командой начинаю реформы, а уж мои коллеги будут эти реформы продолжать", - объяснил экс-глава "Укроборонпрома".

Напомним, сегодня Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".