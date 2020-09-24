В "Слуге народа" назвали главную ошибку партии в подготовке к местным выборам

Об этом заявил в эфире телеканала Zik нардеп Александр Качура, передает RegioNews.

"Если говорить о кандидатах, я к сожалению не принимаю участие в формировании этих списков...Я считаю, что стратегически проиграно очень много времени, потому что нам нужно было готовить кандидатов и в местные советы и кандидатов в мэры еще летом прошлого года...", - сказал Качура.