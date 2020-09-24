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24 сентября 2020, 20:17 4

В "Слуге народа" назвали главную ошибку партии в подготовке к местным выборам

24 сентября 2020, 20:17 4
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Сейчас партия работает в турборежиме на местных выборах
Сейчас партия работает в турборежиме на местных выборах
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Партия "Слуга народа" стратегически проиграла очень много времени в подготовке кандидатов местных советов и кандидатов в мэры.

Об этом заявил в эфире телеканала Zik нардеп Александр Качура, передает RegioNews.

"Если говорить о кандидатах, я к сожалению не принимаю участие в формировании этих списков...Я считаю, что стратегически проиграно очень много времени, потому что нам нужно было готовить кандидатов и в местные советы и кандидатов в мэры еще летом прошлого года...", - сказал Качура.

Он добавил, что сейчас в партии турборежим продолжается, "но только уже в местных выборах".

Напомним, ранее в "Слуге народа" объяснили, почему изменили кандидатов на выборах в Киевсовет.

выборы Слуга народа партия Местные выборы Кандидат
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