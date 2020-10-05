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05 октября 2020, 08:42 4

В Броварах под Киевом пьяный полицейский совершил смертельное ДТП

05 октября 2020, 08:42 4
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Одна из сбитых женщин погибла от полученных травм
Одна из сбитых женщин погибла от полученных травм
Фото: Нацполиция
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На Киевщине в городе Бровары полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна из них скончалась от полученных травм.

Как передает RegioNews, об этом сообщает управление коммуникаций Нацполиции области.

По предварительным данным, водитель "Volkswagen", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.

За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы будем всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание”, - отмечается в сообщении.

Другую пострадавшую женщину доставили в больницу.

Напомним, что в Киеве на территории военной части на улице Зоологической нетрезвый мужчина совершил наезд на трех девушек-курсанток.

Киевская область полиция ДТП смерть происшествия
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