Стало известно, когда могут вернуть обязательный техосмотр автомобилей
Законопроект об обязательном техосмотре частных автомобилей может начать действовать с 2022 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net, передает RegioNews.
По его словам, Министерство инфраструктуры Украины будет продвигать проект закона в Кабинет министров.
Криклий также отметил, что это тяжелый законопроект, и он не согласован лишь с Государственной регуляторной службой.
Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", - сказал он.
По словам министра, следующий год является последним для введения техосмотра согласно подписанному соглашению с Европейским союзом.
И это немного пугает. Ведь это уже давно - частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", - рассказал министр.
Напомним, 28 мая сообщалось, что в Украине вернут техосмотр, дата возвращения техосмотра автомобилей пока неизвестна.