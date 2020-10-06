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06 октября 2020, 17:18 3

Стало известно, когда могут вернуть обязательный техосмотр автомобилей

06 октября 2020, 17:18 3
Читайте також українською мовою
Это одно из требований Европейского союза
Это одно из требований Европейского союза
Фото: flickr
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Законопроект об обязательном техосмотре частных автомобилей может начать действовать с 2022 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net, передает RegioNews.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины будет продвигать проект закона в Кабинет министров.

Криклий также отметил, что это тяжелый законопроект, и он не согласован лишь с Государственной регуляторной службой.

Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", - сказал он.

По словам министра, следующий год является последним для введения техосмотра согласно подписанному соглашению с Европейским союзом.

И это немного пугает. Ведь это уже давно - частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", - рассказал министр.

Напомним, 28 мая сообщалось, что в Украине вернут техосмотр, дата возвращения техосмотра автомобилей пока неизвестна.

Украина техосмотр авто Владислав Криклий Евросоюз Кабмин
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