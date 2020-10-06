Зеленский вывел Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Также президент уволил сегодня гендиректора концерна

Также президент уволил сегодня гендиректора концерна

Офис президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В указе говорится "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И.Смелянского".

Напомним, сегодня Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Он уволил Абромавичуса с должности гендиректора и назначил исполняющим обязанности генерального директора Игоря Фоменко.