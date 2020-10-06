Зеленский вывел Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Также президент уволил сегодня гендиректора концерна
Также президент уволил сегодня гендиректора концерна
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского, который является генеральным директором "Укрпочты". Решение принято 6 октября.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В указе говорится "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И.Смелянского".
Напомним, сегодня Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Он уволил Абромавичуса с должности гендиректора и назначил исполняющим обязанности генерального директора Игоря Фоменко.
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