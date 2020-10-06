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Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
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06 октября 2020, 15:55 4

Зеленский вывел Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

06 октября 2020, 15:55 4
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Также президент уволил сегодня гендиректора концерна
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского, который является генеральным директором "Укрпочты". Решение принято 6 октября.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В указе говорится "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И.Смелянского".

Напомним, сегодня Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Он уволил Абромавичуса с должности гендиректора и назначил исполняющим обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Украина увольнение президент Укрпочта должность
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