17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
10:29  06 октября
Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов
12:09  06 октября
Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 16:47

Зеленский продлил мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке

06 октября 2020, 16:47
Читайте також українською мовою
Документ будет иметь силу до 2021 года
Документ будет иметь силу до 2021 года
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Документом продлевается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного жительства заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года и, как следствие, невозможность оплачивать кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.

Согласно закону, устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, которые имеют обязательства по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

"Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан ввиду ухудшения их финансового положения из-за вспышки коронавирусної болезни и введения в связи с этим ограничительных мер", - добавили в Офисе президента.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский отклонил закон №3640 относительно моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте, который Верховная Рада приняла 16 июля.

Через месяц Верховная Рада приняла закон №3640 о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Документ содержал предложения президента.

закон президент офис законопроект Украина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »