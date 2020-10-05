В Раде убеждены, что коронавирус не помешает рассмотрению проекта Госбюджета-2021

Сейчас нардепы работают в комитетах в режиме видеоконференции

Сейчас нардепы работают в комитетах в режиме видеоконференции

Фото: Слуга народа / Facebook

Верховная Рада сможет пройти процедуру рассмотрения проекта закона о Государственном бюджете на 2021 год, несмотря на усиление ограничительных мер в связи с заболеванием депутатов и работников аппарата COVID-19.

Такое мнение заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуги народа” Евгения Кравчук высказала в эфире телеканала "Украина 24”, информирует RegioNews.

"Карантин не помешает пройти всю процедуру, необходимую для рассмотрения бюджета. Текущая и следующая неделя — это работа в комитетах, которая разрешена в режиме видеоконференции", - сказала она.

Кравчук добавила, что даже если будут фиксироваться новые случаи, то народные депутаты даже с положительным тестом, но если они нормально себя чувствуют и находятся не в больнице и не имеют осложнений, могут принимать участие в комитете в формате видеорежиме.

"Дальше будет работать бюджетный комитет: к 1 октября он рассматривает поправки, которые были поданы народными депутатами, и только потом состоится рассмотрение в пленарном режиме в зале парламента”, — отметила Кравчук.

Напомним, на прошлой неделе Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.

Впоследствии стало известно, что несмотря на то, что Верховная Рада отменила пленарные заседания через COVID-19, депутаты все же соберутся для голосования за проект государственного бюджета Украины на 2021 год.