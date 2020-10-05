На Днепропетровщине судью оштрафовали за непредставление деклараций

Судья несколько лет отказывался декларировать свои доходы

Судья несколько лет отказывался декларировать свои доходы

Фото: flickr

5 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным судью Апелляционного суда Днепропетровской области в непредставлении деклараций о доходах за 2015 - 2018 годы.

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Суд апелляционной инстанции полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, отменил приговор суда первой инстанции от 03.06.2020 и признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Судье было назначено наказание в виде штрафа в размере 45 900 гривен.

Кроме того, ему запрещено занимать должности, по которым предусмотрена обязанность подавать декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей, сроком на 2 года.

Напомним, ВАКС продолжил обязанности экс-главе Кировоградской ОГА Балоню, следствие по делу получения взятки бывшим главой ОГА продолжается.