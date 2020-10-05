Кандидат в мэры Калуша Игорь Насалик будет судиться с НАПК

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу

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Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины, кандидат на должность городского головы Калуша Игорь Насалик подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск относительно Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Истец оспаривает результаты проведения полной проверки его ежегодных деклараций за 2018 и 2019 годы. В частности, среди требований иска – признать противоправными и отменить справки НАПК от 11.09.2020 года о результатах проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 и 2019 год, представленной Игорем Насаликом Степановичем, министром энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, детективы НАБУ 9 июля 2019 года по согласованию с прокурором САП сообщили Насалику о подозрении относительно внесения в электронных деклараций недостоверных сведений.

7 августа 2019 года детективы НАБУ приняли решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве.

Расследование установило, что в 2014 году Насалик получил $1,249 млн займа от физического лица. Однако, чиновник не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Действия экс-министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

Справка: Игорь Насалик был мэром Калуша в 2006-2014 годах.

Согласно данным на сайте ЦИК, он является кандидатом на должность городского председателя Калуша на местных выборах 2020 года, идет самовыдвиженцем.

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