НАБУ вызвало Павла Вовка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях

НАБУ ждет судей 9 и 12 октября

НАБУ ждет судей 9 и 12 октября

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Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующие повестки Бюро , пишет RegioNews.

В частности, НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действиях в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и тому подобное на 9 и 12 октября вызвано судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду, Евгения Аблова.

В повестках говорится, что судей вызывают в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №52019000000000522, в рамках которой 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении этим судьям.

Напомним, в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро объявило судью Окружного административного суда Павла Вовка, его заместителя и еще трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей Бюро в розыск, потому что они не приходили на допросы к детективам.

14 августа Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка.