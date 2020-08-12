"Скрываются от следствия": НАБУ объяснило причины объявления в розыск судей ОАСК

Подозреваемые вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа

Подозреваемые вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро объявило судью Окружного административного суда Павла Вовка, его заместителя и еще трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей Бюро в розыск, потому что они не приходят на допросы к детективам. Судей ОАСК и бывших членов ВККС подозревают в попытке захвата государственной власти.

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает RegioNews.

В НАБУ объяснили, что объявили подозреваемых в розыск за систематические неявки на допросы. А также за то, что их местонахождение на данный момент неустановленно.

Указанные лица скрываются от следствия, с конца июля 2020 года ... Сейчас они вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа", - говорится в заявлении НАБУ.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах.

Сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которых накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины был объявлен в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности'язки", - сообщается на сайте суда.

Кроме того, Павел Вовк заявляет, что находится в Украине и готов прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в установленном законом порядке.

"Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четырех коллег объявили в розыск. Сообщение об этом появилось на сайте органа, который по какому-то недоразумению носит название, что не соответствует его истинному предназначению. Там утверждается, что мы неявляемся на допросы по какому-то делу, которое касается попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не скрываюсь, адрес суда, надеюсь, в НАБУ еще не забыли. Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал он в Facebook.

Вовк отметил, что поскольку ему не вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, он не является подозреваемым.

А как учат на юридическом факультете - нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являются подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение любых уголовно-процессуальных мер, очевидно, свидетельствует о нарушении закона со стороны НАБУ", - добавил Вовк.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.