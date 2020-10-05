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05 октября 2020, 14:11 6

На выплаты повышенных зарплат врачам за сентябрь направили более 670 млн гривен - Шмыгаль

05 октября 2020, 14:11 6
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Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года. В целом это более 670 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает RegioNews.

Договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц, продолжается процесс заключения соглашений с другими медучреждениями", - рассказал Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что ограничительные меры по регионах дают положительные результаты. Так, в городах, которые располагались в "красных" зонах, уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен.

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