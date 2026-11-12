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12 ноября 2026, 23:30

"Хотя бы собачью будку себе взять": жених Леси Никитюк жестко высказался о помощи военным

12 ноября 2026, 23:30
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Фото из открытых источников
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Жених Леси Никитюк давно служит в армии. Недавно он перенес реабилитацию и вернулся в службу. Он высказался на тему недвижимости для военных

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Дмитрий Бабчук возмутился, что пока некоторые люди наживаются на государственном бюджете, военные и ветераны, потерявшие свои дома из-за войны, вынуждены месяцами ждать поддержки.

Сам он оказался в похожей ситуации: его квартира находится в оккупированном месяце. Он подал заявку на получение жилого ваучера на 2 миллиона гривен, но уже 10 месяцев ждет помощи.

"Ты такой военный, который потерял квартиру, потому что твой город оккупировали, подался на ваучер 2 миллиона грн, чтобы хотя бы собачью будку себе взять, и ждешь уже 10 месяцев ваучер, но говорят, что, к сожалению, в бюджете нет средств на это", - говорит Дмитрий Бабчук.

Ранее Дмитрий перенес операцию на ноге. После реабилитации он сообщил о возвращении на службу.

Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

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