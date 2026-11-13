В Ровно российский дрон попал в многоэтажку: есть раненые, среди них – двое детей

Фото: Ровенская ОВА

В Ровно в результате атаки вражеского беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом. В двух квартирах возник пожар

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, ранены шесть человек, среди них – двое детей.

Восстановительные работы в доме, в том числе установку выбитых окон, начнут в ближайшее время.

Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Здолбунове. Там загорелись гараж и автомобиль.

Информация о пострадавших в Здолбунове пока не поступала.

Напомним, россияне в течение 12 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранений получили три человека, также повреждены жилые дома, магазин, автобус и агропредприятие.