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02 октября 2020, 12:51 5

КПВВ "Станица Луганская" может возобновить работу через сутки - Шмыгаль

02 октября 2020, 12:51 5
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Фото: DPSUkraine
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Работу контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" можно будет восстановить через сутки.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Луганскую область, передает RegioNews.

По словам главы правительства, сейчас открыть пункт пропуска не позволяет задымление.

На данный момент действительно в "Станице Луганской" пропускной пункт пострадал. Пострадал один модуль, он выгорел, а остальные удалось отстоять. Значительных потерь в инфраструктуре нет, поэтому как только будет возможность, исчезнет задымление, буквально сутки времени, и его можно будет восстановить. Важно, чтобы там прекратилось задымление", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вблизи КПВВ "Станица Луганская" основные очаги огня локализованы, продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым, очаги пожара вокруг КПВВ потушили.

пожар КПВВ Денис Шмыгаль Луганская область Станица Луганская
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