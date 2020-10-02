КПВВ "Станица Луганская" может возобновить работу через сутки - Шмыгаль

Его временно закрыли 1 октября из-за опасности распространения огня

Его временно закрыли 1 октября из-за опасности распространения огня

Фото: DPSUkraine

Работу контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" можно будет восстановить через сутки.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Луганскую область, передает RegioNews.

По словам главы правительства, сейчас открыть пункт пропуска не позволяет задымление.

На данный момент действительно в "Станице Луганской" пропускной пункт пострадал. Пострадал один модуль, он выгорел, а остальные удалось отстоять. Значительных потерь в инфраструктуре нет, поэтому как только будет возможность, исчезнет задымление, буквально сутки времени, и его можно будет восстановить. Важно, чтобы там прекратилось задымление", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вблизи КПВВ "Станица Луганская" основные очаги огня локализованы, продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым, очаги пожара вокруг КПВВ потушили.