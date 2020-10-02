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02 октября 2020, 16:44 2

Глава киберполиции Украины судится с НАПК из-за проверки образа жизни

02 октября 2020, 16:44 2
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СМИ обнаружили у его семьи незадекларированный дом и дорогие авто
Фото: Нацполиция Украины
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Руководитель департамента киберполиции Украины, полковник Александр Гринчак подал иск в Окружной административный суд Киева против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК, пишет RegioNews.

Истец просит суд признать противоправным осуществления НАПК мониторинга образа его жизни и обязать НАПК прекратить такой мониторинг. По его мнению, правовое регулирование порядка проведения мониторинга образа жизни лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на сегодня отсутствует", — рассказали в суде и добавили, что вопрос об открытии производства в административном деле решается.

Поводом для проверки НАПК стало то, что в августе 2020 года "Следствие. Инфо" обнародовало материал о начальника департамента киберполиции, в котором говорилось, что полковник Гринчак не задекларировал жилую недвижимость в Киеве стоимостью минимум 7,5 млн грн.

Двухэтажный дом в коттеджном городке "Итальянский квартал" на Оболони рассчитан на две семьи, одна из его половин, площадью 221 кв. м, оформлена на мать милиционера – Людмилу Гринчак, которая не имела доходов для такой покупки в 2016 году. До 2020 года Александр Гринчак декларировал мать как члена семьи, но недвижимость в коттеджном городке не указывал.

Также в декларации указано, что киберполицейский ездит на Lexus GX 460, принадлежащий его отцу Василию Гринчаку, который тоже раньше работал в МВД. Стоимость авто на вторичном рынке — 1,2 млн грн.

Кроме этого, жена Александра Гринчака ездит на авто Lexus RX 350 стоимостью 700 тысяч грн, который ей якобы подарила ее мать — Валентина Тетерина, в квартире которой якобы живут супруги Гринчак. Журналисты выяснили, что родители супруги не имеют таких доходов, чтобы приобрести дорогие авто.

Напомним, НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов.

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