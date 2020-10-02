Тищенко прокомментировал новые "пленки Лероса"

Лерос обнародовал пленки 2 октября

Лерос обнародовал пленки 2 октября

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал аудиозаписи, которые опубликовал вышедший из этой фракции депутат Гео Лерос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

"Заниматься разоблачениями - это не деньги на муралах отмывать. Здесь нужны факты и доказательства. А их у Лероса не нашлось. Потому и пошёл он не в НАБУ, а в ютуб”, - заявил Тищенко.

Нардеп назвал Лероса жалким предателем и заявил, что тот в обиде, что его отсекли от бюджетных денег.

"Поэтому ведёт себя как Киевский мусоросжигательный завод", - резюмировал Тищенко.

Напомним, сегодня нардеп Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким".