16:03  02 октября
Добкин пообщался с родными Кернеса
15:39  02 октября
У главы "Нафтогаза" Коболева подтвердили COVID-19
16:03  02 октября
В Киеве на территории антикоррупционного суда произошел взрыв
UA | RU
UA | RU
02 октября 2020, 15:59 2

Тищенко прокомментировал новые "пленки Лероса"

02 октября 2020, 15:59 2
Читайте також українською мовою
Лерос обнародовал пленки 2 октября
Лерос обнародовал пленки 2 октября
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал аудиозаписи, которые опубликовал вышедший из этой фракции депутат Гео Лерос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

"Заниматься разоблачениями - это не деньги на муралах отмывать. Здесь нужны факты и доказательства. А их у Лероса не нашлось. Потому и пошёл он не в НАБУ, а в ютуб”, - заявил Тищенко.

Нардеп назвал Лероса жалким предателем и заявил, что тот в обиде, что его отсекли от бюджетных денег.

"Поэтому ведёт себя как Киевский мусоросжигательный завод", - резюмировал Тищенко.

Напомним, сегодня нардеп Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким".

Украина Слуга народа нападение нардеп пленки Ермака
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »