В ОАСК оспаривают регистрацию Березы на выборах киевского мэра

Суд просят признать противоправным постановление о регистрации Борислава Березы

Суд просят признать противоправным постановление о регистрации Борислава Березы

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд просят признать противоправным постановление о регистрации Борислава Березы кандидатом на должность Киевского городского главы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, датированное 28 сентября 2020 года, согласно которому Борислава Березу зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского главы.

По мнению истца, при соответствующей регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 12 августа стало известно, что Береза баллотируется в мэры Киева и ведет свою партию в Киевсовет.

28 сентября Береза сообщил, что заболел коронавирусом.