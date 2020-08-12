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12 августа 2020, 11:06 14

Береза баллотируется в мэры Киева и ведет свою партию в Киевсовет

12 августа 2020, 11:06 14
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Фото: Facebook
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Внефракционный нардеп VIII созыва Борислав Береза заявил о выдвижении своей кандидатуры от "ЭкоПартии" на пост мэра Киева во время местных выборов в Украине.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда "ЭкоПартия" – в Киевсовет", – подчеркнул Береза.

По его словам, Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы.

Нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров, и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и квартальцами. Выбор между старыми и новыми коррупционерами не может быть правильным", – отметил Береза.

По мнению чиновника, киевлянам нужна своя власть, которая будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков.

Напомним, Сергей Притула стал кандидатом от партии "Голос" в мэры Киева.

выборы Киев партия мэр депутат
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